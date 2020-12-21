B117 virüsü nedir? B117 virüsü belirtileri ve özellikleri nelerdir?

İngiltere'de ortaya çıkan ve bulaşma oranı diğer virüslere göre daha yüksek olduğu ve bundan dolayı çok ciddi bir küresel salgına neden olabileceği öngörülen B 117 virüsü, önlemlerin alınmaması halinde covid-19'dan daha tehlikeli sonuçlara neden olabileceği aktarılmaktadır. Peki B 117 virüsü nedir? Belirtileri nelerdir?

İngiltere'de ortaya çıkan B 117 virüsü, Korona virüse göre bulaşma riski ve hızının %70 daha fazla olduğu belirtilirken yeni bir küresel salgına neden olabileceği neden olabileceği tehlikesinin oldukça fazla olduğu söylenmektedir. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir.' Sözleriyle durumunun ne denli ciddi olduğunu ifade etmektedir.

B 117 VİRÜSÜ NEDİR?

Mutasyona uğrayan yeni bir virüsün İngiltere'de yayılmaya başladığı, önlemlerin alınmaması halinde, dünyanın korona virüsten çok daha tehlikeli bir salgınla karşı karşıya olduğu belirtilmektedir. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Tevfik Özlü, 'ilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor' şeklinde açıklamada bulundu.

B 117 VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüsün tam olarak hangi belirtilerle kendini gösterdiği kesin olarak bilinmese de Prof. Dr Tevfik Özlü, tedbirli olunması gerektiğini, tedbir alınmadığı halde çok tehlikeli senaryolarla karşılaşma ihtimalinin olduğu aktarmaktadır.

B 117 VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mutasyona uğrayan ve korona virüsten dahi daha tehlikeli olduğu öngörülen B 117 virüsünün özellikleri:

- Genetiğinde benzersiz değişiklikler tespit edildi.

- Korona virüse göre % 70 daha bulaşır

- ACE-2 bağlanma afinitesini artırıyor.

- R0 oranında artış ~ +0,4

- Londra'daki son vakaların %62'sini oluşturduğu tespit edildi.