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B Sınıfı Ehliyet ile 125 cc Motor Kullanımı Mümkün mü?

B Sınıfı Ehliyet ile 125 cc Motor Kullanımı Mümkün mü?
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B sınıfı ehliyet sahibi olan kişilerin, 125 cc motor kullanıp kullanamayacağına dair bilgi arayışı devam ediyor. Bu konuda net bilgiler ve detaylı açıklamalar araştırılıyor. B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi?

B sınıfı ehliyet sahibi olan kişilerin, 125 cc motor kullanıp kullanamayacağı konusu gündemde. Konu hakkında net bilgiler ve detaylı açıklamalar araştırılıyor. Söz konusu ehliyet sınıfı ile 125 cc motor kullanma hakkı merak ediliyor.

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin kullanımına ilişkin önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Bugün yayımlanan 32456 sayılı resmi gazeteyle yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle birlikte, B sınıfı sürücü belgesi sahipleri artık 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olan, son 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan, sağlık şartlarını taşıyan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp sınavda başarılı olan sürücüler 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler.

Ancak, ticari faaliyetlerde kullanılan motosikletler hariç tutulmuştur. B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri, harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile bu düzenlemeden faydalanabilecekler.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, düzenlemenin hayırlı olmasını temenni ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na da teşekkürlerini iletti.

Eğitimin güvenli sürüşün anahtarı olduğunu vurgulayan Bakanımız Sayın Yerlikaya, tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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