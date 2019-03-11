B. Münih ile Liverpool Oynuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta dört karşılaşma var. Maçların ikisi yarın, ikisi de çarşamba akşamı oynanacak. Dört maç sonunda çeyrek finale yükselecek dört takım belirlenecek. Geçen hafta oynanan maçlar sonunda Tottenham, Ajax, Manchester United ve Porto devler liginde çeyrek finale yükselen takımlar olmuştu.

Schalke İngiltere'de yarın akşam Manchester City ile Juventus ise Atletico Madrid ile karşılacak. İki karşılaşmanın da başlama saati 21.00. Schalke sahasında 3-2 yenildiği İngiliz takımı karşısında deplasmanda galip gelmek için sahaya çıkacak. Schalke'nin 1-0 ve 2-1 kazanması da turu geçmeye yetmeyecek. Schalke iki farklı galibiyet ya da 4-3 gibi bol güllü galibiyetle turu geçebilecek. Emre Can'ın formasını giydiği Juventus ise deplasmanda 2-0 yenildiği Atletico Madrid karşısında tur arıyor. İtalyan takımının en büyük silahı Ronaldo olacak.

İKİ GOLCÜNÜN KAPIŞMASI

Çarşamba akşamı ise Barcelona Lyon'u konuk ediyor. İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşma golsüz berabere sona ermişti. Maçın başlama saati 21.00. Gecenin diğer maçında ise B. Münih ile Liverpool karşı karşıya geliyor. 0-0 berabere biten maçta B. Münih'in turu geçmesi için mutlak kazanması gerekecek. Her türlü gollü beraberlikte çeyrek finale yükselecek takım Liverpool olacak.

Kendi sahasında oynayacak olan B. Münih'in bu maçtaki en büyük silahı Lewandowski. 30 yaşındaki Polonyalı golcünün bu yıl grup maçlarında sekiz golü bulunuyor. Devler Ligi'nde en çok gol atan futbolcu unvanını elinde tutuyor. Muhammed Salah ise Liverpool'un en güçlü silahı. Mısırlı Salah'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında attığı gol sayısı 3.

İki futbolcunun çarşamba akşamı gösterecekleri performans takımlarının alacağı sonucu yakından belirleyecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlıyor.