B.Dortmund - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? B.Dortmund - Zenit maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi fikstürü!
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B.Dortmund - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? B.Dortmund - Zenit maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi fikstürü!

28.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:34
B.Dortmund - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? B.Dortmund - Zenit maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi fikstürü!

Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, B.Dortmund - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, B.Dortmund - Zenit maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olanB.Dortmund - Zenit maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman,B.Dortmund - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta,B.Dortmund - Zenit maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

B.DORTMUND - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

B.Dortmund - Zenit, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 10 2020 günü Bein Sports Max 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.

B.DORTMUND - ZENİT MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

B.Dortmund - Zenit maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 28 EKİM ÇARŞAMBA MAÇLARI VE SAATLERİ

28 Ekim 2020 Saat 20:55 = Başakşehir - PSG

28 Ekim 2020 Saat 20:55 =Krasnodar - Chelsea

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Club Brugge - Lazio

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Dortmund - Zenit

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Ferencvaros - Dyn. Kyiv

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Juventus - Barcelona

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Manchester Utd - RB Leipzig

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Sevilla - Rennes

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