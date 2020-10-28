B.Dortmund - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? B.Dortmund - Zenit maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi fikstürü!
Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, B.Dortmund - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, B.Dortmund - Zenit maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!
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B.DORTMUND - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
B.Dortmund - Zenit, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 10 2020 günü Bein Sports Max 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.
B.DORTMUND - ZENİT MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
B.Dortmund - Zenit maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 28 EKİM ÇARŞAMBA MAÇLARI VE SAATLERİ
28 Ekim 2020 Saat 20:55 = Başakşehir - PSG
28 Ekim 2020 Saat 20:55 =Krasnodar - Chelsea
28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Club Brugge - Lazio
28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Dortmund - Zenit
28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Ferencvaros - Dyn. Kyiv
28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Juventus - Barcelona
28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Manchester Utd - RB Leipzig
28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Sevilla - Rennes