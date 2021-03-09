B.Dortmund-Sevilla maçı ne zaman? B.Dortmund-Sevilla hangi kanalda?
09.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:51
B.Dortmund ile Sevilla arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Signal Iduna Park, Dortmund'da oynanacak. B.Dortmund-Sevilla maçı ne zaman? B.Dortmund-Sevilla hangi kanalda?
B.Dortmund ile Sevilla arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Signal Iduna Park, Dortmund'da oynanacak. B.Dortmund-Sevilla maçı ne zaman? B.Dortmund-Sevilla hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
B.DORMUND - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN?
B.Dortmund-Sevilla Maçı 09 Mart Salı günü oynanacak. B.Dortmund-Sevilla Maçı 23:00'de başlayacak.
B.DORMUND - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
B.Dortmund ile Sevilla arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports 2 , cbcsport.tv kanalında canlı yayınlanacak. Bein Sports 2 , Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.