B.Dortmund-Sevilla maçı ne zaman? B.Dortmund-Sevilla hangi kanalda?
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B.Dortmund-Sevilla maçı ne zaman? B.Dortmund-Sevilla hangi kanalda?

09.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:51
B.Dortmund-Sevilla maçı ne zaman? B.Dortmund-Sevilla hangi kanalda?

B.Dortmund ile Sevilla arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Signal Iduna Park, Dortmund'da oynanacak. B.Dortmund-Sevilla maçı ne zaman? B.Dortmund-Sevilla hangi kanalda?

B.Dortmund ile Sevilla arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Signal Iduna Park, Dortmund'da oynanacak. B.Dortmund-Sevilla maçı ne zaman? B.Dortmund-Sevilla hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

B.DORMUND - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN?

B.Dortmund-Sevilla Maçı 09 Mart Salı günü oynanacak. B.Dortmund-Sevilla Maçı 23:00'de başlayacak.

B.DORMUND - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

B.Dortmund ile Sevilla arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports 2 , cbcsport.tv kanalında canlı yayınlanacak. Bein Sports 2 , Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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