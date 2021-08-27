B.Dortmund - Hoffenheim ne zaman, hangi kanalda? B.Dortmund - Hoffenheim maçı şifresiz mi?
Bundesliga'da hedefine ulaşmak isteyen B.Dortmund - Hoffenheim bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan B.Dortmund - Hoffenheim maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
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B.DORTMUND - HOFFENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
B.Dortmund - Hoffenheim, Bundesliga 27-08-2021 Cuma günü saat 21.30'da oynanacak.
B.DORTMUND - HOFFENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA?
B.Dortmund - Hoffenheim maçı BeinSport 3 yayınlanacak.
B.DORTMUND - HOFFENHEİM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
B.Dortmund - Hoffenheim maçını BeinSport kullanıcısı olmalısınız.