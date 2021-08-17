B.Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda? B.Dortmund - Bayern Münih maçı şifresiz mi? B.Dortmund - Bayern Münih maçı hakemi kim?

Almanya Süper Kupa'sında hedefine ulaşmak isteyen B.Dortmund - Bayern Münihbugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan B.Dortmund - Bayern Münih maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.