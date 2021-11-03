B.Dortmund - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki B.Dortmund - Ajax maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? B.Dortmund - Ajax maçı hakemi kim? B.Dortmund - Ajax maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

B. DORTMUND - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

B.Dortmund - Ajax maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

B. DORTMUND - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

B.Dortmund - Ajax maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

B. DORTMUND - AJAX MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak

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