B.b.erzurumspor - Samsunspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Rize'de oynanan mücadelede Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, "Bugün oynadığımız futbol bizim kalitemize yakışmadı. Bunu ayrı değerlendirmek gerekiyor. İlk yarı oynadığımız futbol açıkçası benim içime sinmedi ancak ikinci yarı daha güzel bir futbol ortaya koyduk ve 1 puana razı kaldık. Bundan sonraki süreçlerde yaptığımız hatalara bakıp, ileride daha iyi olacağız" dedi.



BŞB Erzurumspor cephesi



Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, penaltının kendisine inandırıcı gelmediğini belirterek, "Biz maça hakim bir takımdık. Konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Çok güzel oynadığımız bir oyunu basit hatlarla az daha kaybedecektik. Bizim gelişim sürecimiz devem ediyor ve bundan sonraki dönemlerde de devam edecek. İlk 60 dakika futbolcularımın oynadığı oyundan çok memnun kaldım. Erzurumspor bu maç sonunda evine 1 puanla dönecek ancak bu bir başlangıçtır" ifadesini kullandı. - RİZE