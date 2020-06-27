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B.B. Erzurumspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.

B.B. Erzurumspor maçının ardından
27.06.2020 21:48 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:52

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş ve B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, rahat pozisyonları gole çevirmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Geçen hafta Adana Demirspor maçında kazanmaya çok yakın oynadığımız bir maçı kaybettik. Erzurum maçında telafi etmek istedik. Özellikle ilk yarıda yüzde yüze yakın pozisyonları değerlendiremedik. Rahat pozisyonları gole çevirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bu da genç oyuncularımızın deneyimsizliği ve kadrodaki sıkıntı dağılımdan kaynaklanıyor. Erzurum maçı geride kaldı. Yapacak bir şey yok, kaybettik. Tüm camia bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hafta içinde oynayacağımız Altay maçı var. Bir an önce bütün dikkatimizi bu maça verip bir an önce galibiyet almalıyız" dedi. 

MEHMET ÖZDİLEK: ERZURUM ŞEHRİ ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR 

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise, genel olarak memnun olduğunu vurgulayarak, "3 puanla başlamak önemliydi. Bugün rakibimiz de kazanma odaklıydı fakat rakipten çok bizim sahada yapacaklarımız anlam ifade ediyordu. Maçın başından sonuna kadar sahada daha fazla topa sahip olan, daha fazla üretmeye çalışan ve bunu 3 golle bütünleştiren bir Erzurumspor vardı. Maçı daha erken koparabilirdik, çok net pozisyonlarımız vardı. Bugün en önemli şey iyi oyunun yanında farklı galibiyet. Uzun zamandır deplasmanda çok başarılı olduğumuz da söylenemez. Ligin sonuna yaklaştıkça her maç çok büyük anlam kazanıyor. Bugün yukarıdaki Hatay'a biraz daha baskı uygulayacağız ve onları biraz daha tehdit edeceğiz. Arkamızda rakiplerimiz var, biz işimizi doğru yaptığımız sürece arkamızda ne olduğu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bugün kazandık, mutluyuz, sevineceğiz ama yarın itibariyle yeni bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü çok önemli bir maça çıkacağız. Rakip gibi gördüğümüz Adana Demirspor ile kendi evimizde oynayacağız. Yarın itibariyle bu maça odaklanacağız. Umarım bu iştah, coşku, kazanma arzusu, hedef doğrultusunda güçlü adımlarla gelen bir Erzurumspor var. Bu şehir ve çocuklar şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah onlara bu mutluluğu yaşatırız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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