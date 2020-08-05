B.B. Erzurumspor'dan Pote'ye teşekkür Süper Lig'e yeniden yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yollarını ayırdığı 35 yaşındaki Beninli forvet Mickael Pote'ye teşekkür etti.

Süper Lig'e yeniden yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yollarını ayırdığı 35 yaşındaki Beninli forvet Mickael Pote'ye teşekkür etti.

BB Erzurumspor tarafından yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükseldiğimiz 2019-2020 sezonunda takımımıza katkıları için Mickael Pote'ye teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

35 yaşındaki Beninli forvet, geride bıraktığımız sezonda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile çıktığı 30 maçta 9 gol atıp, 2 de asist yapmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA