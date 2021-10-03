B.B. Erzurumspor: 2 - 1

STAT: Eryaman

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Mke Ankaragücü, sahasında B.B. Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadeleden başkent ekibi 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

90+3. dakikada topla buluşan Erzurumsporlu Novikovas orta sahadan taşıdığı topu rakip ceza sahası yayı önüne kadar getirdi. Uzaktan sert ve düzgün bir vuruş yapan Livanyalı oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 2 - 1

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