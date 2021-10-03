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B.B. Erzurumspor: 2 - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
B.B. Erzurumspor: 2 - 1

STAT: EryamanHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Ogün Kamacı, Ferdi Karadoruk MKE ANKARAGÜCÜ: Akın- Yusuf, Sinan, Erdem Özgenç, Pinto, Mehmet Murat ( Dk.80 Geraldo) Ariyibi (Dk.67 Owusu), İshak Çakmak, Abdullah, (Dk.59 Ali Kaan Güneren), Ghayas (Dk. 67 Chahechouhe), Eren Derdiyok (Dk.80 Nadir Çiftçi)B.B.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Ogün Kamacı, Ferdi Karadoruk

MKE ANKARAGÜCÜ: Akın- Yusuf, Sinan, Erdem Özgenç, Pinto, Mehmet Murat ( Dk.80 Geraldo) Ariyibi (Dk.67 Owusu), İshak Çakmak, Abdullah,  (Dk.59 Ali Kaan Güneren), Ghayas (Dk. 67 Chahechouhe), Eren Derdiyok (Dk.80 Nadir Çiftçi)

B.B. ERZURUMSPOR: Szumski- Mücahit Albayrak, Ufuk Budak, Gökhan Kardeş, Orhan Ovacıklı, Gökhan, Emircan Altıntaş (Dk.71 Ahmet Canbaz), Estrela (Dk.88 Shala), Martin Hasek (Dk.46 Olanare), Novikovas, Eren Tozlu( Dk.88 Oltan Karakullukçu)

GOLLER: Eren Derdiyok (dk. 35), Owusu (dk. 79) ( Ankaragücü ), Novikovas (dk. 90+4) (Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Mücahit Albayrak, Estrela, Gökhan Kardeş (Erzurumspor), Ghayas, Abdullah Durak (Ankaragücü)

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Mke Ankaragücü, sahasında B.B. Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadeleden başkent ekibi 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

11'inci dakikada Mücahit'in ceza sahası içerisinde Eren Derdyok'a faul yapması nedeniyle Ankaragücü bir penaltı kazandı.

12'nci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Erdem Özgenç'in şutunda, kaleci Szumski gole izin vermedi. Kaleciden seken topta Erdem şutunu çekti top direkten döndü.

35'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde Eren Derdiyok, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1 - 0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile sonuçlandı.

56'ncı dakikada ceza sahasına gönderilen topta Olanere'nin sert şutunu kaleci Akın çıkardı.

79'uncu dakikada sağ kantta topla buluşan Ali Kaan bekletmeden  ceza sahası içerisine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Owusu yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2- 0

90+3. dakikada topla buluşan Erzurumsporlu Novikovas orta sahadan taşıdığı topu rakip ceza sahası yayı önüne kadar getirdi. Uzaktan sert ve düzgün bir vuruş yapan Livanyalı oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 2 - 1


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