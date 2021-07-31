Sivasspor, Nijeryalı ön libero Azubuike'yi 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı
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Sivasspor, Nijeryalı ön libero Azubuike'yi 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı

Sivasspor, Nijeryalı ön libero Azubuike'yi 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero Azubuike Okechukwu'yu kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero Azubuike Okechukwu'yu kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı takım, ön libero olarak görev yapan Azubuike Okechukwu'nun 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Medipol Başakşehir kulübü ile anlaşmaya vardı.

Bugün Sivas'a gelen Azubuike, Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Nijerya'nın Katsina şehrinde 19 Nisan 1994'te dünyaya gelen Azubuike, futbola ülkesinde Niger Tornadoes takımında başladı.

Ardından Bayelsa United, Yeni Malatyaspor, Pyramids, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir formasını terleten??????? Azubuike, kariyerinde çıktığı 153 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor, Nijeryalı ön libero Azubuike'yi 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı
Sivasspor, Nijeryalı ön libero Azubuike'yi 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı
Sivasspor, Nijeryalı ön libero Azubuike'yi 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı
Sivasspor, Nijeryalı ön libero Azubuike'yi 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Sivasspor, Nijeryalı ön libero Azubuike'yi 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı - Haberler Spor
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