Aztopal: "Türk piyasasında Samsunspor büyük paralar dağıtıyor mantığı var" Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Özellikle Türk piyasasında 'Samsunspor çok büyük paralar dağıtıyor, biz ne istersek verirler' diye düşünen bir mantık var. Bu doğru değil" dedi.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Özellikle Türk piyasasında 'Samsunspor çok büyük paralar dağıtıyor, biz ne istersek verirler' diye düşünen bir mantık var. Bu doğru değil" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin transfer çalışmalarını yürüten Genel Menajer Mustafa Aztopal, Türk piyasasında Samsunspor'un para dağıttığı algısının olduğunu ve bunun gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

"8-9 oyuncu ile görüşüyoruz, 3-4 tanesini kadromuza katacağız"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Mustafa Aztopal, "Daha önceden görmediğimiz ve kestiremediğimiz bir virüs sürecindeyiz. Bu zor döneme rağmen 2 önemli transferi bitirerek açıkladık. Bundan sonraki süreçte 2 yerli sol bek, 1 stoper, 1 kanat ve 1 de forvet olmak üzere yabancı oyuncuları alacağız. Hedefimiz, transferleri ay sonuna kadar tamamlamak. İnşallah bunu başaracağız. Transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kurallar gereği 5 yabancıyı sahada oynatabiliyorsunuz, 1 tane de yedek tutabiliyorsunuz. Bizim de amacımız maksimum 6 yabancı almak. Şu anda görüşme halinde olduğumuz yaklaşık 8-9 oyuncu var. Bunlardan 3 ya da 4 tanesini kadromuza katacağız. Bugün de bir genç yabancı oyuncu transferini daha açıklayacağız. Bu oyuncu stoper mevkisinde görev yapıyor" diye konuştu.

"Samsunspor çok büyük paralar dağıtıyorlar, biz ne istersek verirler' algısı doğru değil"

Diğer kulüplerin Samsunspor'u yerli transfer piyasasında farkı algıladığını da belirten Aztopal, şunları söyledi:

"En iyi ve güzel bir şekilde takımımızı oluşturup, ona göre de yeni sezona başlayacağız. Herkesin kalbinin Samsunspor için attığını biliyorum. Onun için en güzeli olsun diye çok çalışıyoruz. Samsunsupor'a bakış açısı çok olumlu. Futbolcular, burada nasıl bir yapının olduğunun farkındalar fakat bunun vermiş olduğu bir yanlış algılama var. Özellikle Türk piyasasında, 'Samsunspor çok büyük paralar dağıtıyorlar, biz ne istersek verirler' diye düşünen bir mantık var. Bu da yok. Samsunspor'un en büyük özelliği, tarihlerine sadık olan bir kulüp olmasıdır. Gerektiğinde parasını ödemesidir. Paraları saçıp, savurması değil. O sistemi hala yerleştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir algı transferleri tabii ki de kötü etkiler. Olabilecek en gerçekçi şekilde bunu tamamlayacağız."

Kırmızı-beyazlılar bu transfer sürecinde Karadağ Milli Takımının 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Vukan Saviçevic ve İsrail'in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile sözleşme imzalamıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA