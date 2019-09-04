Azteklerin insan kurban ederek oynadığı Ulama, 500 yıl sonra Meksika'ya döndü

04.09.2019 20:38

Yerli halk Azteklerin insan kurban ederek oynadığı top oyunu Ulama, Meksika'nın başkenti Mexico City'de 500 yıl sonra ilk kez oynandı.



15. ve 19. yüzyıllar arasında Meksika topraklarına gelen İspanyol Konkistadorlar, yerli halk Azteklerin ağır toplarla ve insan kurban ederek oynadığı oyunu yasaklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle