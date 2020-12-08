Azra Yünlü müzikte de iddialı

Aranjörlüğünü İshak Şık ve Yusuf Şahin'in üstlendiği "Biliyorum" adlı şarkısını kliplendirdi. Klip çekimleri 24 saat sürdü. Azra Yünlü; Çok titizlikle çalıştık. Ekibimle beraber uykusuz günlerimiz de oldu. Bu yoğun çalışma sürecindeki yorgunluk sevenlerime değer. Onlar için en iyisini sunmayı vazife bilirim" dedi.

Yünlü, iddialı olduğunu belirterek "Bu aralar çok ses var. Birçoğunu iddialı bulmuyorum. 'İddianız var mı' derseniz elbette iddialıyım. Korksunlar demiyorum ama iddiamın yanında sönük kalacak çok isim olacak. Bu ünlülere meydan okumak olarak algılanırsa algılansın. Meydan okumak yaptığın işin daha iyisini yapmak değil midir zaten?" dedi.

Kaynak: Hürriyet