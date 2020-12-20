Azra Yünlü "Derin Mevzular" dizisinde
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Azra Yünlü "Derin Mevzular" dizisinde

20.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:48
Azra Yünlü

Azra Yünlü; "Derin Mevzular dizisinde uyuşturucuya karşı mücadele eden bireylerin hayatlarına yer verilirken yüreğinize dokunacak hikayelerle karşılaşacaksınız. Dizide yine kendi adım olan "Azra" karakterini canlandıracağım. Sıradanlıktan uzakta, aşk dizilerinden uzak ara bir proje.

Azra Yünlü; "Derin Mevzular dizisinde uyuşturucuya karşı mücadele eden bireylerin hayatlarına yer verilirken yüreğinize dokunacak hikayelerle karşılaşacaksınız. Dizide yine kendi adım olan "Azra" karakterini canlandıracağım. Sıradanlıktan uzakta, aşk dizilerinden uzak ara bir proje. Teklif ilk geldiğinde projeyi okudum ve gözüm doldu. Gençlerimizi ve çocuklarımızı madde kullanımına karşı bilinçlendirmeli ve zararlarını göstermeliyiz…" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:48:43. #1.15#
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