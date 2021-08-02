Azra'yı öldürüp parçalara ayırarak valizle gömen katil zanlısı tutuklandı (8)
AZRA'NIN KATİL ZANLISI TUTUKLANDIAntalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırarak ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AZRA'NIN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırarak ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı