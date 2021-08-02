AZRA'NIN OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS
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AZRA'NIN OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)Antalya'da boğularak öldürülüp, cesedi 5 parçaya ayrılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi acı haberle yasa boğuldu.

Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)

Antalya'da boğularak öldürülüp, cesedi 5 parçaya ayrılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi acı haberle yasa boğuldu. Genç kızın vahşice öldürüldüğünü duyan yakınları, baba Mustafa Haytaoğlu'nun 3 dönemdir muhtarlığı yaptığı Derviş Paşa Mahallesi'ndeki evine akın etti. 2'si erkek 4 çocuk babası olan muhtar Mustafa ile anne Nezide Haytaoğlu'nun Antalya'da olduğunu belirten yakınları, genç kızın cenazenin Kadirli'de toprağa verileceğini söyledi.

AZRA'NIN OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS
AZRA'NIN OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS
AZRA'NIN OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS
AZRA'NIN OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (4)
Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (4)
Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Vahşice öldürülen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok
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