Azra Gülendam kimdir? Azra Gülendam öldürüldü mü? Azra Gülendam bulundu mu? Azra Gülendam kaç yaşında, nereli?
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Azra Gülendam kimdir? Azra Gülendam öldürüldü mü? Azra Gülendam bulundu mu? Azra Gülendam kaç yaşında, nereli?

Azra Gülendam kimdir? Azra Gülendam öldürüldü mü? Azra Gülendam bulundu mu? Azra Gülendam kaç yaşında, nereli?
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Ablasıyla tartıştıktan sonra evden kaçan Azra Gülendam, günlerdir aranıyordu. Sosyal medyada da konuşulan konulardan olan konu hakkında Azra Gülendam kimdir? Azra Gülendam bulundu mu? Azra Gülendam öldürüldü mü? Azra Gülendam kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak edildi.

Azra Gülendam kimdir? Azra Gülendam bulundu mu? Azra Gülendam kaç yaşında, nereli? Azra Gülendam öldürüldü mü? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.

AZRA GÜLENDAM KİMDİR?

Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu, 21 yaşında ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Sonrasında ise aynı gün yaşanan kaçış ve izini kaybettirme süreci adeta ışık hızıyla gerçekleşti.

AZRA GÜLENDAM OLAYI NEDİR?

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu, koronavirüse yakalandıktan sonra yanında kaldığı ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine evden kimliğini bile almadan çıkan genç kız, telefonla ulaştığı ablasına "Bir abiyle kalacağım" dedi ve izini kaybettirdi.

AZRA GÜLENDAM BULUNDU MU?

Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu. Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu ölü bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. (48) gözaltına alındı.

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Azra Gülendam kimdir? Azra Gülendam öldürüldü mü? Azra Gülendam bulundu mu? Azra Gülendam kaç yaşında, nereli? - Haberler
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