Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Cenazesi Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Toprağa Verildi
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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Cenazesi Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Toprağa Verildi

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Cenazesi Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Toprağa Verildi
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Antalya'da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Düzenlenen cenaze törenine; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadirli İstiklal İlkokulu bahçesinde düzenlenen cenaze töreninde, Kadirli İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Merhume Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi Kadirli'nin Durmuşsofular Köyünde toprağa verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ve protokol mensupları, cenaze töreninin ardından, Merhume Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesini ziyaret ederek, başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

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Kaynak: Habermetre

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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Cenazesi Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Toprağa Verildi - Haberler
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