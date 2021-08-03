Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, ilk kez "Neler Oluyor Hayatta"ya konuştu!
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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, ilk kez "Neler Oluyor Hayatta"ya konuştu!

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, ilk kez 'Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak ilk kez konuştu.

Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak ilk kez konuştu.

"BEN O ADAMIN OĞLUNUN SAÇINI OKŞARIM"

Acımasızca katledilen Azra'nın acılı babası Mustafa Haytaoğlu konuşmasına "O adamın bir oğlu varmış 9 yaşında. Şu an benim yanımda olsa ben ne yaparım biliyor musunuz? Onun saçını okşarım." dedi.

Ardından olayın öncesinde ablasını, Antalya'ya, Azra'nın yanına yolladığını ve kızının koronavirüse yakalandığını öğrendiğini söyledi. Ablasının "aşağı inme" uyarısı nedeniyle sözlü tartışma yaşandığını anlattı. Azra'nın arkadaşı ile karşılaştığında hastaneye gideceğini söylediğini ifade eden baba "çocuğun elinde eldiven var" sözleriyle olaya dair detayları paylaştı.

"KIZIMLA KAFEDE TANIŞIYOR, ADAM BİR NEVİ AVCI"

Haytaoğlu "Kamera kayıtlarında adam geliyor arabayla. Kızımı 'gel sana çorba içireyim, hastaneye gidelim' diyerek yoldan çıkarıyor" dedi. Katil zanlısı ile Azra'nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını vurgulayan acılı baba "Daha önce bir tanışıklıkları yok. Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı" dedi.

"Evde kimliğini bırakmış, kızım planlı gitmiyor" diyen baba, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın o gün uyuşturucu kullandığını iddia etti.

'Jiletle ismini yazmış' ifadesini kullanarak "Aratıyorsun bu adamın daha çok olayları var, bu adam soğukkanlı ve profesyonel" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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