Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili kan donduran detaylar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili kan donduran detaylar

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili kan donduran detaylar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Antalya'da, 5 gündür kayıp olan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cansız bedeni bulundu. Korkunç cinayete kurban giden genç kızın parçalara ayrılan cansız bedeni valizle ormana gömülmüş. İşte şok cinayetin perde arkası...

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Aileye kayıp kızlarıyla ilgili çok sayıda ihbar telefonu gelirken, korkunç haber bugün geldi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ!

Azra Gülendam Haytaoğlu, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. (48) gözaltına alındı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili kan donduran detaylar
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili kan donduran detaylar
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili kan donduran detaylar

Kaynak: Snob Magazin

Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Manavgat'taki yangından sonra felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışta görüntülendi
Manavgat'taki yangından sonra felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışta görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Muslera Ali Koç Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili kan donduran detaylar - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:15:59. #1.16#

title