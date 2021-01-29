Azra Akın: Oğlum Demir biraz huysuz

Oğluyla mağazaları dolaşan Akın, muhabirlerin soruları üzerine "Arkadaşlar Demir biraz huysuz, daha sonra konuşuruz" dedi. Yakın zamanda yeni projelerle ekranlara döneceğinin sinyalini veren oyuncu, "Tabii ki görüştüğüm birkaç iş var, ancak bunları daha müsait zamanda konuşalım" diyerek oradan ayrıldı.

Kaynak: Hürriyet