Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf!
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Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf!

Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz, şok bir itrafta bulundu. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinden sonra ünlü sunucu, itirafta bulundu. İşte detaylar...

Kanal D'de magazin programı sunan Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ortaya çıkmasından sonra itirafta bulundu. Emlak işleriyle uğraşan Mustafa Murat Ayhan, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etmişti.

Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi yazan Yılmaz, "İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim. ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti. Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti. Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim çıkarken korkup evden çıkmış, ve kimseye doğru düzgün tanımıyordum. Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben de susmuyorum. Hala şikayetçiyim" diye yazdı. Yılmaz, "Azra Gülendam Haytaoğlu çok üzgünüm" dedi.

Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf!
Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf!

Kaynak: Snob Magazin

Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Kiraladığım evdeki ilk gece arkamı döner dönmez tacize uğradım
Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Kiraladığım evdeki ilk gece arkamı döner dönmez tacize uğradım
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Azra'nın katledilmesinden sonra ünlü sunucudan şok eden itiraf! - Haberler Magazin
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