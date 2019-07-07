Azot fabrikasında patlama - Vali Toraman'ın açıklaması (2)

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kentteki bir azot fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı." dedi.

Kaynak: AA