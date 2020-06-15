Azmiyle hayata yeniden adım attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azmiyle hayata yeniden adım attı

Eskişehir'de trafik kazası geçirdikten iki gün sonra geçirdiği felç sonrasında sol tarafını kullanamayan Emine Benli, 6 ay yatağa bağlı kaldıktan sonra gösterdiği azimle yeniden adım atmaya başladı.

Azmiyle hayata yeniden adım attı
15.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:27

Eskişehir'de trafik kazası geçirdikten iki gün sonra geçirdiği felç sonrasında sol tarafını kullanamayan Emine Benli, 6 ay yatağa bağlı kaldıktan sonra gösterdiği azimle yeniden adım atmaya başladı.

48 yaşındaki Emine Benli, geçirdiği trafik kazası sonrasında 26 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavi gördüğü sürede felç geçiren hasta, vücudunun sol tarafını kullanamamaya başladı. Yaklaşık 6 ay yatağa bağlı olarak tedavisi devlet hastanesinde devam etti. Yatağa bağlı kalmak istemeyen Benli, Özel Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi. Burada uzman doktorlar tarafından tedavisine başlanan Emine Benli, ilk adımlarını atmaya başladı. Yeniden yüzü gülmeye başlayan hasta, şimdi yeniden yürüyeceği günleri sabırsızlıkla bekliyor.

"Bana gülümsememi verdiler"

Geçirdiği trafik kazası sonrasında yatağa mahkum olduktan aylar sonra yeniden adım atmayı başaran Emine Benli, Fizyomer'de emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaşanan süreci anlatan Benli, şunları söyledi:

"Ben kaza geçirdim, kazadan sonraki ameliyatlarda beynime kan pıhtı attı. Sol tarafım tutmaz hale geldi. 2 buçuk aylık kısa bir sürede Fizyomer'de yürümeye başladım. Kendim daha bağımsız yürüyemiyorum ama çok büyük yol kat ettim. 6 ay gibi bir süre yatağa bağlı kaldım. Fizyomer'i bulduk daha sonra çok iyileşen hastalar varmış. Bunu öğrenerek Fizyomer'e geldik. Çok memnunum şimdiki gelişmelerden. Ben yürümeyi hedefliyorum. Onu da başaracağım. Bana gülümsememi tekrar verdiğiniz için teşekkür ederim."

"Rehabilitasyon doğru uygulandığında güzel sonuçlara dönüşüyor"

Hastanın tedavi süreci hakkında konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Berrin Akpınar, hastanın 3 ay önce kendilerine geldiğini söyledi. 2019 yılının Mayıs ayında meydana gelen trafik kazası sonrasında hastanın yürüme sorunun başladığını ifade eden Akpınar, "Kaza sonrasında beyin ile ilgili sorunlar yaşıyor. Beynine pıhtı atıyor. Sol kol ve bağında güçsüzlük ortaya çıkıyor. Aynı zamanda sağ kol kemiğinde, sol uyluk kemiğinde ve sol köprücük kemiğinde kırıklar oluşuyor. Çok uzun süre yoğun bakımda tedavi görüyor. Yaklaşık 1 aya yakın yatarak tedavi görüyor. Sonrasında taburcu oluyor ve rehabilitasyon süreci başlıyor. O dönem kendisi yatalak konumda yaklaşık 6 ay kadar devlet hastanesinde yatarak tedavi görüyor. Bize yaklaşık 3 ay önce geldiğinde tekerlekli sandalye ile ancak hareket edebilir düzeyde gelmişti. Bu 3 ay süre içerisinde hem fizyoterapist arkadaşlarımızın gayretiyle, biz fizik tedavi doktorlarının gözetiminde, aynı zamanda kendi azmiyle, ailesinin desteği ile artık 3 uçlu denge bastonu ile bir kişi gözetiminde kendi başına hareket edebilir hale geldi. En azından tuvaletine bir kişi gözetiminde gidip gelebiliyor. Bağımsızlığını çok rahat kazandı. Biz burada tabii ki rehabilitasyonun önemini vurgulamak istiyoruz. Çünkü rehabilitasyon gerçekten doğru bir şekilde uygulanırsa çok kötü durumlardan, böyle güzel başarı ve azim hikayelerine dönüşebiliyor gerçekten. Fizyomer'e geldiğinde bu kadar hareketsiz düzeyde olan bir kişi 3 aylık rehabilitasyon sonucunda uzun süre elde edebileceği bir yolu çok daha kısa sürede kat etmiş oldu.

"Emine Hanım'ın azmi çok büyüktü"

Fizyomer Baş Fizyoterapisti Melike Canan Gelerli de yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

"3 ay önce yaklaşık kurumumuza başvurduğunda tekerlekli sandalye seviyesindeydi. Bağımsız oturmalarında sıkıntıları vardı, ayakta durmakta sıkıntıları vardı, adım atamıyordu. Önce yatak içi hareketlerle onu destekledik, ayağa kalkacak konuma getirdik. Sonrasında da 3 başlı baston ile bağımsız kısa mesafe yürür konuma geldi. Artık ev içinde kendi bakıcısı ile birlikte gözetim altında yürüyebiliyor. Bir yerden bir yere kalkmakta sıkıntı yaşıyordu. Şimdi onun da büyük bir kısmını atlattık. Transferleri daha başarılı. Kendi vücuduna daha hakim bir hale geldi. Emine hanımın burada azmi de çok büyük. Eşinin desteği çok fazlaydı. Biz de ekip olarak ona yardımcı olduk ve iyi bir seviyeye getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Onun bağımsızlığını kazanması için elimizden geleni yapmaya hazırız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı Haber
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Haber
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Emre Kınay Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Semih Özsoy Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Azmiyle hayata yeniden adım attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 10:28:48. #1.15#
title