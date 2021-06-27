Azmin ve Başarının En Büyük Örneğisiniz
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Azmin ve Başarının En Büyük Örneğisiniz

Azmin ve Başarının En Büyük Örneğisiniz
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Tüm haberler için tıklayınız...Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan İşitme Engelliler Voleybol ve Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımlarını ziyaret etti.

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Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan İşitme Engelliler Voleybol ve Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımlarını ziyaret etti. Vali Yazıcı, "Yüreklerinin sesiyle mücadele eden siz millilerimiz, azmin ve başarının en büyük örneğisiniz. " dedi.

Vali Ersin Yazıcı, kamp için Antalya'da bulunan İşitme Engelliler Voleybol ve Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımlarını ziyaret etti. Ziyarette Vali Yazıcı'ya eşi Hanife Yazıcı ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan eşlik etti.

Ziyarette antrenör ve sporcularla sohbet eden Vali Yazıcı, katılacakları turnuvalar ve çalışmalar hakkında teknik kadrodan bilgi aldı. Vali Yazıcı, millilere gerek antrenmanlarında gerekse katılacakları müsabakalarda başarı dileğinde bulundu.

Yüreğinizin Sesiyle Bizlere Büyük Gurur Yaşatıyorsunuz

Millilerin vermiş olduğu mücadelenin, azmin ve başarının en büyük örneği olduğunu dile getiren Vali Yazıcı; "Görev yaptığım her ilde gençlerimiz için eğitim ve sporla ilgili birçok proje gerçekleştirdim. Spor ve eğitimin geleceğimiz olan gençlerimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sporu seviyorum. Sizin gibi özel insanların yaptığı sporu daha çok seviyorum. Sizin mücadeleniz, azim ve karalılığınız, asla vazgeçmemenin en güzel örneği, hayata karşı meydan okumanın mücadelesidir. Sizlerin, gençlerimize azmin ve başarının en büyük örneği olduğunuzu düşünüyorum. Biz devlet olarak her zaman yanınızda olmaya sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızdan hem ülkemiz adına hemde kendi adıma gurur duyuyorum. Yüreklerinin sesiyle mücadele eden, aldıkları galibiyet ve kazandıkları başarılarla her turnuvada bizlere büyük gurur yaşatan Millilerimize başarılar diliyorum. " dedi.

Ay Yıldızlı Forma Altında Gurur Verici Mücadele

Bu kutsal forma altında mücadele etmenin gurur ve mutluluk verici olduğunu söyleyen Vali Yazıcı; "Ay Yıldızlı Bayrağımız için mücadele eden siz değerli sporcularımızla birlikte olmaktan, sizleri şehrimizde misafir etmekten çok mutluyum. Her zaman göğsümüzü kabartıp Ay Yıldızlı Bayrağımızı turnuvalarda başarıyla dalgalandırıyorsunuz. Bize yakışan her alanda her dalda zirvede olmak, Ay Yıldızlı Bayrağımızı göklere çektirmektir. Başarılarınız daim olsun. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. " şeklinde konuştu.

Ziyareti sırasında İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımının oyuncusu Kaan Çiçek'in doğum gününü kutlayıp, oyuncu ile birlikte pasta kesen Vali Yazıcı; "Sevgili Kaan, yeni yaşının sana mutlu, huzurlu, sağlıklı günler getirmesini ve başarılarla dolu bir yıl geçirmeni temenni ediyorum. İyiki doğdun, iyiki varsın. " ifadelerini kullandı. Azmin ve Başarının En Büyük Örneğisiniz 01 Azmin ve Başarının En Büyük Örneğisiniz 02 Azmin ve Başarının En Büyük Örneğisiniz 03 Azmin ve Başarının En Büyük Örneğisiniz 04 Azmin ve Başarının En Büyük Örneğisiniz 05 Azmin ve Başarının En Büyük Örneğisiniz 06

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Kaynak: Habermetre

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