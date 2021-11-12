Azmin sonu Oxford'a çıktı

İzmirli Birtan Demirel, henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 yaşında kekelemeye başladı. Ailesiyle birlikte sorunun çözümü için birçok doktor gezen Demirel, tüm girişimlere rağmen akıcı bir konuşmaya kavuşamadı. Demirel, akıcı konuşma bozukluğunun yarattığı zorluklarla yaşamına devam etti. Kekemeliği farklı bir iletişim biçimi olarak tanımlayan Demirel, zaman içinde zorlukların üstesinden geldi.

Birtan Demirel'in danışmanı olan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Misci Kip "Birtan, üniversitemizde eğitim aldığı dönemde de çok çalışkan, hedeflerine ulaşmak için yorulmadan mücadele eden bir öğrencimizdi. Onun başarılı olacağına, yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil edeceğine hep inanıyordum. Oxford Üniversitesi'ne kabul edilmek harika, gurur verici bir duygu. Birtan, bunu sonuna kadar hak etmişti. Bizlere, azimle hayatta her şeyin yapılabileceğini gösteren Birtan'a teşekkür ediyor, onun bu başarısının tüm öğrencilere örnek olacağını düşünüyorum. Bundan sonra da adından söz ettireceğinden hiç şüphem yok" dedi.