Azmin sonu Oxford'a çıktı
İZMİR'de 8 yaşında konuşma bozukluğu başlayan ve tüm girişimlerine rağmen sorunu çözülemeyen İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Birtan Demirel (31), zorluklar karşısında pes etmedi, dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi'ne uzanan başarı öyküsüne imza attı.
İzmirli Birtan Demirel, henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 yaşında kekelemeye başladı. Ailesiyle birlikte sorunun çözümü için birçok doktor gezen Demirel, tüm girişimlere rağmen akıcı bir konuşmaya kavuşamadı. Demirel, akıcı konuşma bozukluğunun yarattığı zorluklarla yaşamına devam etti. Kekemeliği farklı bir iletişim biçimi olarak tanımlayan Demirel, zaman içinde zorlukların üstesinden geldi.Eğitim hayatında birçok başarıya imza atan Demirel, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Ortaokul ve lisede bildiği soruyu cevaplamak için parmak kaldırmaya bile çekinen Demirel, deneysel psikoloji departmanında doktora yapmak için bu yıl Oxford'a kabul edildi.İEÜ Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı mezunu Demirel, İngiltere'de konuşma bozukluğuna etkili bir çözüm bulmak için çalışacağını belirterek "Konuşma ve beyin laboratuvarında deneysel terapi metotları geliştirmeye çalışacağım. Kariyerimin bu aşamasında; zararsız, ağrısız ve cerrahi müdahale gerektirmeyen beyin uyarıcı teknikleri üzerine odaklanacağım" dedi.'DERSLERDE PARMAK KALDIRMAYA ÇEKİNİRDİM'Şu anda İngiltere'de bulunan Demirel, doktora sürecini en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi. Oxford Üniversitesi'nde eğitim almanın gurur verici olduğunu belirten Demirel "Ortaokul ve lise yıllarımda, konuşma bozukluğu beni zorlayan bir etken olmuştu. Sınıftayken bildiğim sorular için bile parmak kaldırıp, sözlü cevap vermeye çekinirdim. Bu çekincelerden kurtulmak için kekemeliği bir rahatsızlık olarak değil de farklı bir iletişim kurma biçimi olarak tanımladım. Kekemeliği farklı bir konuşma biçimi olarak tanımlamanın ve toplumda bu bilinci artırmanın, dünyada kekeme olan yaklaşık 70 milyon insanın hayata çekinmeden katılmasına yardımcı olacağına inanıyorum. Örnek vermek gerekirse, Stephen Hawking bir bilgisayar aracılığıyla konuşuyor ve farklı bir biçimde dünyayla iletişim kuruyordu fakat insanlık tarihine damga vuran bir bilim insanıydı. Konuşmanın şeklindeki farklılıktan ziyade mesajın içeriğine odaklanarak akıcı konuşma bozukluğu olan yaklaşık 70 milyon insanın fikirleriyle aramızda köprü kurabiliriz" diye konuştu.'EKİM AYINDA BAŞLADI'Yüksek lisanstan sonra İtalya'nın Pavia Üniversitesi'ndeki psikoloji, sinir bilim ve insan bilimler programına Almo Collegio Borromeo bursu alarak kazandığını belirten Demirel "İtalya'da öğrenimimi sürdürürken Erasmus Trainesehip bursuyla Almanya'nın University Medical Center Göttingen'de stajımı yaptım. Tüm bunlar bana deneyim ve özgüven kazandırdı. Oxford Üniversitesi'ne katılım sürecim de hızlı gelişti. Çevrim içi mülakatta farklı araştırma fikirlerimi sundum. Kabul aldıktan sonra araştırma önergesi yazıp deneysel psikoloji departmanından bir komiteye sunum yaptım, onların sorularını yanıtladım. 2021 yılının Ekim ayında da Oxford Üniversitesi'nde doktoraya başladım" ifadelerini kullandı.İnsan beynini ve psikolojisini daha iyi anlayarak bilim dünyasına katlı sunmak istediğini ifade eden Demirel, şunları söyledi: "Akıcı konuşma alanında tatmin edici sonuçlar elde edinceye kadar çalışma yapmaya devam edeceğim. Akademik yayınlarımın yanı sıra bu konudaki bilinirliği arttırmak için bir kitap yazmak da planlarım arasında."'HARİKA, GURUR VERİCİ BİR DUYGU'
Birtan Demirel'in danışmanı olan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Misci Kip "Birtan, üniversitemizde eğitim aldığı dönemde de çok çalışkan, hedeflerine ulaşmak için yorulmadan mücadele eden bir öğrencimizdi. Onun başarılı olacağına, yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil edeceğine hep inanıyordum. Oxford Üniversitesi'ne kabul edilmek harika, gurur verici bir duygu. Birtan, bunu sonuna kadar hak etmişti. Bizlere, azimle hayatta her şeyin yapılabileceğini gösteren Birtan'a teşekkür ediyor, onun bu başarısının tüm öğrencilere örnek olacağını düşünüyorum. Bundan sonra da adından söz ettireceğinden hiç şüphem yok" dedi.- İzmir