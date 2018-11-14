Azmettirici Olduğu İddiasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te 8 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Mersin'de tedavi için gittiği hastanede polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ç. geçirdiği kaza sonrası kentteki bir özel hastaneye başvurarak muayene olmak istedi.

H.Ç'nin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine hastane görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince parmak izi alınan şüphelinin, 8 yıl önce Tarsus ilçesinde bir bahçede asılı cesedi bulunan Özlem Ç'nin babası olduğu tespit edildi.

H.Ç'nin ayrıca kızının imam nikahıyla birlikte yaşadığı Mehmet E'nin de aynı yıl içerisinde Gaziantep'te öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla arandığı belirlendi.

Firari olarak aranan şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.