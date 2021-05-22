AZMAKTAKİ TEKNE YANDI
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AZMAKTAKİ TEKNE YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Ferek Azmağında bulunan 10 metrelik polyester teknede yangın çıktı.

MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Ferek Azmağında bulunan 10 metrelik polyester teknede yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıkan yangında tekne, küle döndü.

Gökçe Mahallesi Ferek Azmağında bulunan İsmail Nur'a ait 'Kumlutüğ' isimli polyester teknede, bugün saat 14.00 sıralarında, elektrik aksamından kaynaklanan sorun nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ula Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülen yangında, 10 metrelik polyester tekne kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

AZMAKTAKİ TEKNE YANDI
AZMAKTAKİ TEKNE YANDI
AZMAKTAKİ TEKNE YANDI
AZMAKTAKİ TEKNE YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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