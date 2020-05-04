Azmağın sembolü Kazlar için seferber oldular

Azmağın sembolü Kazlar için seferber oldular Ula'nın Akyaka Mahallesindeki Kadın Azmağının sembolü Kazların beslenmesi için yetkililer seferber oldu.

Azmağın sembolü Kazlar için seferber oldular

Ula'nın Akyaka Mahallesindeki Kadın Azmağının sembolü Kazların beslenmesi için yetkililer seferber oldu.

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesindeki Muğla Valiliği ve Çevre Koruma Vakfı tarafından kurulan MUÇEV'in sorumluluğundaki kadın azmağında yaşayan Kazlar beslenmek için mahalle içlerine kadar gitmesinin basında yer almasının ardından Belediye, MUÇEV, Jandarma ekipleri Kazları beslemek için seferber oldu.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Kovid-19 salgını sonrası Azmak çevresindeki işletmelerin geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Kazların düzenli olarak yemleme çalışması yapıldığını belirtti. Başkan Akkaya, "Ula Belediyesi olarak sokak hayvanlarına karşı gösterdiğimiz duyarlılığı yabani hayvanlara karşı da gösteriyoruz. Kadın Azmağı içindeki Kaz ve ördekler de işletmelerin faaliyetlerini durdurmasının ardından düzenli olarak beslenmeleri sağlıyoruz. Akyaka içindeki bazı işletmeler tarafından günlük bayat ekmekler ücretsiz olarak ekiplerimize veriliyor. Bu ekmekler zabıta ekiplerimiz tarafından Azmağın kaynak alanından denizle buluştuğu noktaya kadar bırakılıyor" dedi.

Sadece sokak ve Azmak'taki hayvanların beslenmesini değil, yabani hayvanları da düzenli olarak beslediklerini açıklayan Ula Belediye Başkanı Akkaya, "Belediye olarak sadece evcil hayvanları beslemiyoruz. Bodrum ve Marmaris'te domuzlar açlıktan ilçe merkezine kadar giriyor. Biz yabani hayvanları doğal ortamlarında Çınar yolu üzerinde oluşturduğumuz yemleme alanlarında yem vererek aç kalmamalarını sağlıyoruz. Sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda toplumumuzda bir duyarlılık oluştu. Biz de yabani hayvanların beslenmesine odaklandık" dedi.

MUÇEV yetkilileri de sorumluluk alanlarındaki hayvanların beslenmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını açıklarken, "Sadece Azmak içindeki Kazlar değil, ormanlık alandaki hayvanlar için de yem bırakıyoruz. Bu çalışmalarımızı salgın başladığından bu yana sürdürüyoruz" dediler.

Kaynak: İHA