Azmağın sembolleri aç kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı
03.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:40

Azmağın sembolleri aç kaldı Muğla'nın dünyaca ünlü Akyaka mahallesindeki Kadın Azmağı kenarındaki bulunan restoranların Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılması sonrası azmakta yaşayan yüzlerce kaz ve ördek yem bulmak için mahalle içlerine gitmek zorunda kalıyor.

Azmağın sembolleri aç kaldı

MUĞLA - Muğla'nın dünyaca ünlü Akyaka mahallesindeki Kadın Azmağı kenarındaki bulunan restoranların Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılması sonrası azmakta yaşayan yüzlerce kaz ve ördek yem bulmak için mahalle içlerine gitmek zorunda kalıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için genelge gönderirken, Ula'nın turistik Akyaka Mahallesinde bulunan, Muğla Valiliği ve Çevre Koruma Vakfı tarafından kurulan MUÇEV'in sorumluluğundaki Kadın Azmağı'nda yaşayan yüzlerce kaz açlık tehlikesi ile karşı karşıya.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne turu yaptığı Kadın Azmağı kenarındaki restoranlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Azmak içinde yaşayan kaz ve ördeklerin sürekli olarak beslendiği restoranların kapalı olması nedeniyle burada yaşayan hayvanlar da aç kaldı. Azmakta yaşayan kaz ve ördekler kısıtlı da olsa vatandaşlar tarafından zaman zaman besleniyor. Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası aç kalan kazlar sudan çıkarak mahallenin iç kesimlere doğru yiyecek bulmaya çıkıyor. Kaz ve ördeklerin mahalle içlerine kadar gelmesini fark eden bazı vatandaşlar ellerinde ekmek ile azmak kenarına gelerek kaz ve ördekleri besliyor.

Akyaka Mahallesinde oturan bir vatandaş, kazların mahallenin iç kesimlerine gelmesi sonrası azmağa gelerek aç kalan kazları ekmek ile besledi. Azmakta yaşayan kazları besleyen vatandaş, "Kazları sürekli besliyorum. Korona günleri nedeniyle şehrin içlerine doğru yemek aramaya çakıyorlar. Ben de kıyamıyorum onlara. Burada sürekli olarak elimden geldiğince onları beslemeye çalışıyorum" dedi.

Azmağın sembolleri aç kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haber
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti Haber
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını...
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haber
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Sibel Can Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Jose Sosa Ozan Tufan Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Azmağın sembolleri aç kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 19:56:07. #1.14#
title