Azmağın sembolleri aç kaldı
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Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı
03.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:23

Muğla'nın dünyaca ünlü Akyaka mahallesindeki Kadın Azmağı kenarındaki bulunan restoranların Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılması sonrası azmakta yaşayan yüzlerce kaz ve ördek yem bulmak için mahalle içlerine gitmek zorunda kalıyor.

Muğla'nın dünyaca ünlü Akyaka mahallesindeki Kadın Azmağı kenarındaki bulunan restoranların Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılması sonrası azmakta yaşayan yüzlerce kaz ve ördek yem bulmak için mahalle içlerine gitmek zorunda kalıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için genelge gönderirken, Ula'nın turistik Akyaka Mahallesinde bulunan, Muğla Valiliği ve Çevre Koruma Vakfı tarafından kurulan MUÇEV'in sorumluluğundaki Kadın Azmağı'nda yaşayan yüzlerce kaz açlık tehlikesi ile karşı karşıya.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne turu yaptığı Kadın Azmağı kenarındaki restoranlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Azmak içinde yaşayan kaz ve ördeklerin sürekli olarak beslendiği restoranların kapalı olması nedeniyle burada yaşayan hayvanlar da aç kaldı. Azmakta yaşayan kaz ve ördekler kısıtlı da olsa vatandaşlar tarafından zaman zaman besleniyor. Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası aç kalan kazlar sudan çıkarak mahallenin iç kesimlere doğru yiyecek bulmaya çıkıyor. Kaz ve ördeklerin mahalle içlerine kadar gelmesini fark eden bazı vatandaşlar ellerinde ekmek ile azmak kenarına gelerek kaz ve ördekleri besliyor.

Akyaka Mahallesinde oturan bir vatandaş, kazların mahallenin iç kesimlerine gelmesi sonrası azmağa gelerek aç kalan kazları ekmek ile besledi. Azmakta yaşayan kazları besleyen vatandaş, "Kazları sürekli besliyorum. Korona günleri nedeniyle şehrin içlerine doğru yemek aramaya çakıyorlar. Ben de kıyamıyorum onlara. Burada sürekli olarak elimden geldiğince onları beslemeye çalışıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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