AZKA otelde coşkulu yılbaşı
Muğla Bodrum'da coşkuyla kutlanan yılbaşında meydanlar kadar otellerde de eğlence doruğa çıktı.
BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla Bodrum'da coşkuyla kutlanan yılbaşında meydanlar kadar otellerde de eğlence doruğa çıktı.
2022'ye AZKA otelde giren yerli turistler Cerem Onurluer'in şarkılarıyla coştu. Günler öncesinden yılbaşı rezervasyonu yaptıran turistler otelde gerçekleştirilen 2022'ye merhaba partisine katıldı. Onurluer'in söylediği şarkılarla güzel bir gece geçiren yerli turistler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. - MUĞLA