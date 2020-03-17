Aziziye Termalspor'un tekvando başarısı Azizeye Belediyesi iştiraklerinden Termal AŞ sportif başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Azizeye Belediyesi iştiraklerinden Termal AŞ sportif başarılarıyla adından söz ettiriyor. Hentbol ve Futbol branşlarının ardından şimdi de Tekvando sporunda da madalya iddiasını sürdürüyor.



6-8 Mart tarihleri arasında 30 ilin katılımıyla Bingöl'de düzenlenen Tekvando Türkiye Grup Şampiyonasına katılan Termalspor'un dört sporcusu eli boş dönmedi. 2 bronz 2 gümüş madalya ile dönen sporcular 4-6 Nisan 2020'de Yozgat'ta yapılacak olan Liseler arası Türkiye Şampiyonasında Termalspor'u temsil etme hakkı kazandılar. Termalspor sporcularından Şevki Ağırman ve M. Sıddık Gacır Gümüş Madalya, Alpaslan Erdik ile M. Nazım Köylü Bronz Madalya almaya hak kazandılar. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kültür ve eğitime katkılarının yanı sıra sportif aktivitelere de hız verdiklerini kaydetti. Belediye iştirakleri uhdesinde faaliyet gösteren spor kulüplerinin iddiasının sürdürülmesi için desteklerinin aralıksız süreceğini söyleyen Başkan Orhan, "Bingöl'de yapılan müsabakalarda büyük başarı elde eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Tekvando sporunun gelişmesi anlamında desteklerimizin süreceğinin bilinmesini isterim. Ilıca İdmanocağı spor kulübünün de başarılarını müşahede ediyoruz. Bundan sonra ki süreçte de desteklerimiz artarak devam edecektir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA