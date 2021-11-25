Aziziye termal tesislerine bungalov butik köy kuruluyor

TERMAL, YALOVA (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında destek almaya hak kazanan ve Aziziye Belediyesi tarafından uygulanacak "Ilıca Termal Bungalov Butik Köy Projesi" destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen ve Ajans uzmanları katıldı.

Toplam bütçesi yaklaşık 1,4 milyon TL olan ve 1 milyon TL'si Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 çerçevesinde finanse edilecek proje kapsamında; Ilıca termal tesis kampüs alanına 10 adet bungalov ev konumlandırılması planlanıyor. Kurulan evlerin termal tesisten faydalanan turistler, fizik tedavi merkezinden faydalanan hasta ve hasta yakınları ile kış turizmi çerçevesinde kayak için Erzurum'a gelen turistlerin kullanımına sunulması ve hizmet çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte termal turizm potansiyeli yüksek olan Aziziye ilçesinin turizm altyapısı güçlendirilmiş ve turizm sektöründen alacağı pay artırılmış olacak. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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