Aziziye'nin cazibesi sürüyor

04.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:29

Erzurum'un son yıllarda en fazla popülaritesi artan ilçelerin başında gelen Aziziye son Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 nüfus sayımı ile yine Erzurum'un en cazip ilçelerinden biri oldu. Erzurum geneli nüfusu azalmasına rağmen son beş yılda nüfusu süratle artan Aziziye geçen yıl ki nüfusunu bu yıl 1.213 kişi artırdı. Son yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Erzurum'un 2019 yılı nüfusu 762 bin 62 kişi olarak kaydedildi. 3 merkez ilçeden biri olan Aziziye'nin nüfusu 2018 yılında 62 bin 289 iken 2019 yılında 63 bin 502 olarak kaydedildi.



Aziziye'nin nüfustaki bu artış belediye hizmetlerinin başarısı olarak görülüyor. Bununla birlikte Asayiş sorunlarının olmaması yerel yönetimlerde artan yatırımlar nedeniyle vatandaşların uydu kent olarak gördüğü Aziziye'ye her yıl artan rağbet bu yılda devam etti. Özellikle imar uygulamalarının da bunda etken olduğu görülüyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'un batıya açılan kapısı olarak görülen Aziziye İlçesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden maksimum faydalanması için çaba gösterdiklerine işaret etti. Başkan Orhan," Aziziye Belediyesi olarak ilçede vatandaşların beklentilerinin en hızlı ve en fazla fayda sağlamaları için projeler üretiyoruz. Nüfus artışının son yıllarda artmasında bunların etkili olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.



SOSYAL PROJELERE AĞIRLIK VERECEĞİZ



Aziziye ilçesinde artan nüfusa oranla belediyecilik hizmetlerinde özellikle sosyal projelere ağırlık vereceklerinin altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, vatandaşların şehir merkezinde aradıkları sosyal mekanların artırılması yönünde çalışmaları olduğunu hatırlattı. Başkan Orhan, "Aziziyemiz Erzurum'un en genç ilçesi olması hasebiyle gecekondulaşmanın en az olduğu ilçelerden biridir. Bunlarla birlikte sürekli olarak inşaat firmalarının da gözdesi olmuş durumda. Her yıl yüzlerce konut üretilen böylesi bir yerde elbette ki nüfusun artış göstermesi de kaçınılmazdır. Vatandaşımızın en huzurlu ilçe olması nedeniyle de rağbetini görmezden gelemeyiz. Yeni sosyal mekanların oluşmasını hem teşvik hem de belediye eliyle yaptırılması hususunda gayret gösteriyoruz. Gelecek yıllarda da ilçemizin nüfusunun artması içten bile değildir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA