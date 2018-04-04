Aziziye Mehmetçik İçin Tek Yürek

Aziziye Belediyesi ve Aziziye Halk Eğitim Müdürlüğü Afrin'de görev yapan Mehmetçik için düzenledikleri kermesin gelirlerini TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Aziziye Belediyesi ile Aziziye Halk Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçik için kermes etkinliği düzenlendi. Hafta sonu Erzurum'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe vatandaşların ilgisi büyük oldu. Aziziye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (AZMEK) ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nde görevli eğitmenler ve kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu etkinlikte elde edilen gelirlerin tamamı TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Aziziye Halk Eğitim Müdürü Harun Ilıcalı Mehmetçik Vakfı'nın Yakutiye Gez Mahallesi'ndeki binasına giderek, kermeste elde edilen gelirleri TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı'na teslim etti.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan," İlçemiz Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlemiş olduğumuz kermes etkinliği neticesinde elde edilen gelirleri TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyoruz. Afrin'de ve yurdumuzun her bölgesinde görev yapan kahraman askerlerimizi temsil eden bu güzide vakfımızın da önemle desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmeti esnasında; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere verdikleri bu kıymetli hizmetler vesilesiyle vakıf yöneticilerine ve çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz"şeklinde konuştu.

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı," Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek sağlayan, çocuklarına üniversiteyi bitirene kadar yardım yapan, gücünü yüce milletimizin üstün insanlık ve yardımlaşma duygusundan alan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na yapılan bağış ile çok anlamlı bir katkı sağlandı. Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan ve Aziziye Halk Eğitim Müdürü Harun Ilıcalı'ya yaptıkları bu anlamlı çalışma için tüm Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın vakıf şeref defterini imzalamasının ardından ziyaret son buldu. - ERZURUM