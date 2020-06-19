Aziziye ilçesindeki okullar LGS ve YKS sınavlarına hazır Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan okullarda hafta sonları yapılacak Liselere Giriş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavları öncesinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan okullarda hafta sonları yapılacak Liselere Giriş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavları öncesinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LGS ve YKS sınavları öncesinde ilçe sınırları içerisinde bulunan özel ve devlet kurumlarında geniş çaplı dezenfeksiyon ve temizlik işleri yapıldı.

Okul bahçelerinde çim biçme ve bakım onarım çalışmalarının yanında Aziziye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de sınav salonları, koridorları ve tuvaletlerde dezenfekte işlemlerini tamamladı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıyan LGS ve YKS sınavlarında olası salgını en aza indirmek için ekiplerin titizlikle dezekfeksiyon çalışması yürüttüğünü bildirdi.

Okullarda sağlıklı bir ortam oluşturmak ve öğrenci ile toplum sağlığının kendileri için önemli olduğuna değinen Orhan, öğrencilere zorlu süreçte girecekleri sınavda başarılar diledi.

Kaynak: AA