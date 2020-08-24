Aziziye ilçesinde asfalt çalışması hızlandırıldı Erzurum'un Aziziye ilçesinde asfalt kaplama çalışmalarına devam ediliyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde asfalt kaplama çalışmalarına devam ediliyor.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, nüfus ve buna bağlı olarak yeni yerleşim yerlerinin artmasının yeni imar yollarının açılması ihtiyacını ortaya çıkardığı belirtildi.

İklim şartları ve çevresel nedenlerle yollarda meydana gelen bozulmaların yaşandığı ilçede Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın talimatıyla asfalt çalışmalarına hız verildiği aktarılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, bu kapsamda 24 saat çalışma esasına göre çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Orhan, ilçenin tamamında asfalt kaplama ve bordür çalışması yürütüldüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Gerek iletişim kanallarıyla bize ulaşan talepler, gerekse bizim saha gezilerimiz sırasında belirlediğimiz bölgelerde yoğunlaşacağız. Bunun yanı sıra mahalle statüsünde bulunan köylerimizde de kilit taşı çalışmalarımız devam ediyor. En büyük referansımız vatandaşlarımızın istekleridir."

Kaynak: AA