Aziziye'de yeşil alan ve meydan düzenleme çalışması başlatıldı Erzurum'un Aziziye ilçesinde yeşil alan ve meydan düzenlemesi yapılmaya başlandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yeşil alan ve meydan düzenlemesi yapılmaya başlandı.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, baharın gelişiyle ilçe sınırlarında yeşil alanların arıtılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Geçen yılın sonlarına doğru Ilıca Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında, Aziziye Caddesi'nde istimlak edilen ev ve iş yerlerinin ardından bu alanlarda yeşil alan ve meydan düzenlemesi yapılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, termal kent Ilıca'nın hak ettiği konuma gelmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Yeni yapılan çarşıda dükkan yerleri verilmek suretiyle yıkımı yapılan yer sahiplerinin ikna edildiğine işaret eden Orhan, şu ifadeleri kullandı:

"Ilıca Mahallesi Erzurum'un en eski yerleşim yerlerinden birisi. Mahallemizin belediyecilik hizmetleri noktasında en fazla yatırımı alması için çalışıyoruz. Erzurum'da kentsel dönüşüm ve TOKİ uygulamalarının en fazla görüldüğü yerlerden biri Ilıca'dır. Termal turizmin gelişmesinde iddiamız sürüyor. Turizmden beklediğimiz geliri alabilmek için Ilıca'nın dönüşümü gerekliydi. Bu yıl yapacağımız yeşil alan, meydan düzenlemesi ve otopark uygulaması ile büyük mesafe kat edeceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: AA