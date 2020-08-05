Aziziye'de yatırım yağmuru
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Aziziye'de yatırım yağmuru

Aziziye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başta Ilıca Mahallesi olmak üzere ilçe sınırları adeta yatırım yağmuruna tutuldu.

Aziziye'de yatırım yağmuru
05.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:35

Aziziye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başta Ilıca Mahallesi olmak üzere ilçe sınırları adeta yatırım yağmuruna tutuldu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kentsel dönüşüm alanında son yıllarda büyük yatırımların yapıldığı Ilıca Mahallesi'nde termal yatırımların yanı sıra belediye yatırımları da boy göstermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Zafer Aynalı ve daire amirlerinin Aziziye'de yaptığı ziyarette yeni yatırım projeleri ve devam eden çalışmalar gözden geçirildi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve beraberindekilerin eşlik ettiği Aziziye çıkarmasında yeni yatırımlar enine boyuna ele alındı. Yeni hizmet sezonu ile birlikte Aziziye Caddesi üzerinde bulunan ev ve işyerlerinin yıkımı sonrasında ortaya çıkan arsalar üzerine kent meydanı ve otopark yapımı son aşamaya geldi. Yakın zamanda hizmete sunulacak olan bu yatırımlar ilçe halkı tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Belediye Başkanı Orhan, gün geçtikçe çehresi değişen Ilıca Mahallesi'nde termal yatırımların da hizmete gireceğini hatırlattı.

İstihdam ve turizm potansiyeli yüksel olan bu yatırımlar sayesinde ilçenin ekonomisinin de büyük rahatlama sağlayacağını dile getiren Başkan Orhan, "Korona virüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ilçemizin yatırımlardan geri kalmaması için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte adeta seferberlik ilan ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen başta olmak üzere tüm belediye yönetiminin özverisine şahitlik ediyoruz. Aziziyemizin daha yaşanabilir daha huzurlu bir ilçe olması adına her türlü çabayı gösterdiğimiz bilinmelidir" diye konuştu.

Nüfus Artışları Durmayacak

Erzurum'un son yıllarda en fazla göç alan ilçelerinin başında gelen Aziziye'de bu durumun en büyük sebebinin kentsel dönüşüm ve ilçede belediye hizmetlerinin niteliği olarak görülüyor. Çevrede temizliğinden imar yapılaşmalarına ve kentsel dönüşüm uygulamalarına kadar bir çok unsurun müspet görüldüğü ilçede gelecek yıllarda da nüfus artışlarının olması muhtemel görünüyor. Toplu Konut İdaresi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresinin değiştiğine vurgu yapan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "İlçemiz huzurlu ve asayişin en rahat olduğu ilçelerden birisi. Bunun yanı sıra belediyecilik çalışmalarının en yoğun olduğu yerlerin başında geliyor. Vatandaşlarımızın hizmetlerden azami ölçüde faydalanması noktasında tüm birimlerimizle çalışıyoruz. Gezköy ve Ilıca'da yakın zamanda başlanacak olan TOKİ projelerinin yeni nüfus artışlarına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Bunların yanı sıra azımsanmayacak ölçüde özel sektör yatırımlarını gözlemlemekteyiz. Bunlarında olumlu dönüşleri olacağını söyleyebilirim. Aziziye ilçemiz çok yakın bir zamanda nitelikli konutlaşmanın da etkisiyle cazibesini daha da artıracaktır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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