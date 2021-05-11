Aziziye'de termal sular eğlenceyle buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aziziye'de termal sular eğlenceyle buluşacak

Aziziye'de termal sular eğlenceyle buluşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaptırılan Doğu'nun ilk ve tek Termal Aqua Parkı, göz kırpmaya başladı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaptırılan Doğu'nun ilk ve tek Termal Aqua Parkı, göz kırpmaya başladı. Ilıca'daki termal suların eğlenceyle buluşturulacağı tesiste incelemelerde bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yakın zamanda tamamlanacak olan yatırım için "şimdiden hayırlı olsun" mesajı verdi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, yapımına Ilıca'da geçtiğimiz yıl başlanan tesisin, Erzurum'a yepyeni bir renk ve soluk kazandıracağını belirterek, "Aqua Park eğlencesi bundan böyle Erzurum'da da yaşanacak. Şifalı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış olan termal sularımız, bu sayede eğlencenin de yeni adresi olacak" dedi.

Termal Aqua Park'ın yapım çalışmalarını inceleyen ve son durumu Tamer Grup girişimcileriyle değerlendiren Başkan Orhan, montaj çalışmalarının son hızla devam ettiği parkı karış karış gezdi.

TERMAL KONSEPTLİ AQUA PARK

Suyla ilgili aktivitelerin yoğunluk kazandığı mekanların başında Aqua parkların geldiğini dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'a bu doğrultuda bir yatırım kazandırmayı planladıklarını kaydederek, "Bu yatırımı çok daha özel ve ayrıcalıklı kılan da, Aqua Parkımızı termal su konseptiyle buluşturmak oldu" diye konuştu.

HERKES BURAYA AKIN EDECEK

Yatırımın büyük ölçüde tamamlandığını ve tesisin kapılarının kısa bir süre sonra hizmete açılacağını dile getiren Başkan Orhan, "Bu yatırım sadece Aziziye için değil, Erzurum için de farklı ve cazibesi yüksek bir yatırım oldu. Çünkü bölgede hem sağlık ve hem de eğlenceyi iç içe barındıran böyle bir hizmet yok. Tesisimiz faaliyete geçince Erzurum'un ve hatta bölgenin dört bir yanından insanların buraya akın ettiklerini hep birlikte göreceğiz. İlçemize ve şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Aziziye'de termal sular eğlenceyle buluşacak
Aziziye'de termal sular eğlenceyle buluşacak
Aziziye'de termal sular eğlenceyle buluşacak
Aziziye'de termal sular eğlenceyle buluşacak
Aziziye'de termal sular eğlenceyle buluşacak
Aziziye'de termal sular eğlenceyle buluşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Yaşar Pınar Altuğ Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Samet Aybaba Sergen Yalçın Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aziziye'de termal sular eğlenceyle buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:36:11. #1.14#

title