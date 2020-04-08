Aziziye'de pazarlar kontrol altında Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde kurulan semt pazarlarına denetimler artırıldı.

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde kurulan semt pazarlarına denetimler artırıldı. Çarşamba Dadaşkent semtinde Perşembe günleri ise Ilıca mahallesinde kurulan semt pazarları yakın takibe alındı. Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri pazar esnafını ve vatandaşların sağlık kontrolü eşliğinde alışveriş yapmalarına olanak sağlıyor.

Pazar girişinde ölçüm cihazları ile vatandaşların vücut ısıları kontrol edilip pazara girişleri öyle sağlandı. Ayrıca dezenfeksiyon otomasyonlarının da bulunduğu pazara giderek esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Muhammed Cevdet Orhan'da semt pazarında maske dağıtımı yapıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip moral verdi. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kararlı uygulamalar sayesinde son günlerde vaka sayısı oranlarının düşüşe geçtiğini hatırlatan Başkan Orhan, yerel yönetimler olarak bu uygulamalara katkı sunduklarını söyledi.

Aziziye ilçe sınırları içinde 20 bini aşkın konut ve işyerlerinin ilaçlamasının sürekli olarak devam ettirildiğine dikkat çeken Başkan Orhan, "İlçe halkımızın sağlığının maksimum düzeyde korunmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm bunlarla birlikte eğitim kurumlarımız ve ibadethanelerin ilaçlanması tamamlanmıştır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da adeta eli ayağı olduk. Tüm talepleri kurduğumuz ekipler tarafından karşılanmaktadır. Son olarak semt pazarlarında da sağlık koşullarının olumsuzluk arz etmemesi için zabıta ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz ile canhıraş çaba sarf ediyoruz. Salgınların tarihe geçeceği günler yakındır. Vatandaşlarımızın büyük ölçüde yasaklar ve uyarılar konusunda duyarlılığı bizleri mutlu etmektedir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA