Aziziye'de Korona seferberliği sürüyor
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Aziziye, Güncel

Aziziye'de Korona seferberliği sürüyor

Ülkemizde artarak devam eden Korona Virüsüne karşı özellikle yerel yönetimlerin tedbirleri dikkat çekiyor.

03.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:35
Aziziye'de Korona seferberliği sürüyor

Ülkemizde artarak devam eden Korona Virüsüne karşı özellikle yerel yönetimlerin tedbirleri dikkat çekiyor. Erzurum'da da yoğun bir şekilde gerek sosyal medyada duyuruları yapılan gerekse ilçe genelinde aldığı çalışmalar ile adından söz ettiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, dünyayı etkisi altına alan ve gündemin tek gündem maddesi olan bu salgının önlenmesinde vatandaşın duyarlılığına vurgu yaptı.

Ülke genelinde istisnalar dışında yapılan çağrıların dikkate alındığına dikkat çeken Başkan Orhan, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının taktire şayan olduğunu kaydetti. Başkan Orhan, "Aziziye Belediyemizin çalışmalarına değinmeden önce tüm ülkede taktir gören sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları bizlerinde her daim unutmayacağı bir durum olacaktır. Onları buradan bir kez daha alkışlayarak ailem ve ülkem adına teşekkürü borç biliyorum. Korona virüs ile mücadelede 20 gün öncesinden bugüne kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Fen İşleri müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarımız ile tam gün esaslı çalışmalar başlattık. Temizlik çalışmalarında sokak ve caddelerin yanı sıra eğitim kurumları ve kamu kurumlarının ortak kullanım alanları ve ibadethanelerde eksiksiz olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Bunların dışında ilçenin tamamında ticari işletmelerin dezenfeksiyon işlemleri belediyemiz tarafından ücretsiz olarak yapılmıştır" dedi.

Dezenfeksiyon otomasyonları ilgi gördü

İlçenin çeşitli yerlerinde konulan dezenfeksiyon otomasyonu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Merkezi bölgelerde vatandaşların sürekli olarak istifadesine sunulan otomasyonlar ile temizlik konusunda büyük bir eksiklik giderilmiş oldu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, ilçe genelinde tüm konutların ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğünü ve yeniden baştan başlamak suretiyle devam ettirileceğinin altını çizdi. İlçe sınırları içinde bir hafta içinde 20 bine yakın konutun bulunduğu alanın dezenfeksiyon işlemini bitirdiklerini söyleyen Başkan Orhan, "İlçe merkezimize bağlı mahallelerde ilaçlama çalışması sonrasında mahalle statüsündeki 69 köyümüzde bu çalışmaları bitirmek amacındayız.

Korona virüs salgını tehdidi sona erinceye kadar da ilaçlama çalışmalarında sürekli olarak başa dönmek suretiyle etkinliğimizi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kamu kurumlarında esnek çalışma uygulaması kapsamında virüsün yayılmasını engellemek amacıyla çalışan sayımızı asgariye indirerek evlerinde bulunmalarını teşvik ettik. Tüm bunların yanında belediye hizmetlerinde teknolojiyi ön plana çıkarıp belediyemize gelmeden internet ortamında hizmet alabilmelerine imkan tanıdık. Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğümüz aracılığıyla sosyal medyada vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarımızda son sürat devam etmektedir" diye konuştu.

Vatandaşların bilhassa 65 yaş üstü yaşlıların evden çıkmamaları için farklı sosyal medya aktiviteleri ve destek hizmetleri sunmayı da ihmal etmediklerini hatırlatan Başkan Orhan,

"Evinde yalnız olup dışarı çıkamadığı için ihtiyaçlarını temin edemeyen 65 yaş üstü dedelerimiz ve ninelerimize tabiri caiz ise el ayak olup Beyaz masa ekiplerimiz aracılığıyla hayır duaları karşılığında taleplerini karşıladık. İhtiyaç sahibi olanlar için ise yardım kolilerimizi göndermeyi unutmadık. Sürekli hale getirdiğimiz bu uygulamadan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tüm bunların dışında vatandaşlarımıza sürekli yapılan evde kalın uyarısını yenilemek istiyorum. Dezenfeksiyon konusunda sürekli talep geliyor. Vatandaş arasında ilaçlama ile bu hastalığa sanki hiç yakalanma olmayacağı algısı hakim. Bu salgına karşı en büyük ilaç ve silah sosyal mesafe ve evde kal çağrılarına riayet etmektir. Lütfen bu konuda uyarıları dikkate alalım" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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