Aziziye'de korona seferberliği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aziziye'de korona seferberliği - Haber
Türkiye, Aziziye, Güncel

Aziziye'de korona seferberliği

Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Türkiye genelinde artan Korona virüsüne karşı önlemler Aziziye İlçesi'nde de aralıksız devam ettiriliyor.

17.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:03
Aziziye'de korona seferberliği

Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Türkiye genelinde artan Korona virüsüne karşı önlemler Aziziye İlçesi'nde de aralıksız devam ettiriliyor.


Adeta 24 saat esasıyla çalışan Aziziye Belediyesi ilçe sınırlarında faaliyet gösteren camiler, kamu kurumları, okullar ve anaokulları ile birçok yerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Yine ilçe sınırları dahilinde özel işletmelere de 48 saat içinde işyerlerini ilaçlatma çağrısı yapıldı. Temizli İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir çalışmasının görüldüğü Aziziye ilçesinde Beyaz Masa birimi gelen tüm talepleri değerlendirerek ilgili birimlere aktarıyor. Aziziye Belediyesi imzasıyla vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajla Koronovirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkılmadan mobil hizmet ve internet aracılığı ile belediyecilik hizmetlerinin yapılabileceği vurgulandı. Gönderilen SMS mesajında 'Koronovirüs (Covid-19) nedeniyle riski azaltmak için belediyemize gelmeden www.turkiye.gov.tr, www.aziziye.bel.tr, 4449125 ve 0535 019 0191 iletişim kanalları aracılığıyla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz' bilgilerine yer verildi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Söz konusu bulaşıcı virüsün engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde tüm belediyeler ile kamu kurumlarının seferberlik ilan ettiğine dikkat çekerek Aziziye Belediyesinin bu anlamda önlemlerin artırılması noktasında ilk günden beri canhıraş bir şekilde çaba gösterdiğini söyledi. İlçe sınırları dahilinde yoğun olarak vatandaşların bulunduğu alanlardaki temizlik ve dezenfektan çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Başkan Orhan, "Tüm ekiplerimiz her an her yerde çalışacak şekilde görevlendirme pozisyonunu almış durumda. Beyaz masa biriminden, Park ve bahçeler, temizlik işlerine, fen işlerine varıncaya kadar görevlerini eksiksiz sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın belediyecilik hizmetlerinden kolaylıkla faydalanması için de internet ortamında da hizmet veriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın bu konuda sıkıntı çekmesine razı olamayız" diye konuştu.


Belediye'de hijyen yönetimi


Aziziye Belediyesi ilçe sınırları içinde aldığı dezenfeksiyon çalışmalarını belediye çalışanları arasında da devam ettiriyor. Belediye binasının tamamında ilaçlama yapılırken, kurum içinde personellerin hijyen kurallarına uyulması için hemen her köşeye dezenfeksiyon sıvıları yerleştirildi. Umumi olarak kullanılan odalar ile mutfak ve tuvalet önlerine konulan sıvılar kapı girişlerine de konularak vatandaşların istifadesine sunuldu. Güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlarda tüm vatandaşa sunulan dezenfeksiyon sıvılarının kullanımı yoğunlaştırıldığı görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Haber
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı Haber
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete 'online mesafede kalma' çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı...
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Sinan Akçıl Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor Falcao Adem Büyük Bülent Uygun Henry Onyekuru Fatih Karagümrük
Daha Fazla Ateş Wuhan Futbol Ankara
Şu an buradasınız: Aziziye'de korona seferberliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 16:50:34. #1.15#