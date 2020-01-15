Aziziye'de karne hediyesi tiyatro seyri

15.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:07

İlçe sınırları içinde eğitim yatırımlarında hız kesmeyen Aziziye Belediyesi yaklaşan yarıyıl tatili öncesinde de ilköğretim öğrencileri için karne hediyesi olarak tiyatro izlettiriyor. Erzurum Seyri Alem Tiyatro grubu ile Aziziye Belediyesi ortak projesi olarak 4 gün sürecek olan tiyatro oyunları ile Aziziye'de 3 bin çocuk tiyatro seyrini tatmış olacak. Erzurum Seyri Alem Tiyatrosu Yönetmeni Yakup Çağlayan, Cuma günü yarıyıl tatiline girecek olan öğrencilerin karne hediyesi olacak tiyatro oyunlarında çocukları tiyatro sanatını aşılamayı amaçladıklarını söyledi. Çağlayan, "4 gün sürecek olan oyunlarımızla tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın projesi. Saltuklu Selçuklu, Ilıca ve mahalle statüsündeki köylerde gösterilerimiz olacak. Toplam 7 mahalle statüsündeki köylerimiz ve 14 okulda sahnelenecek. 3 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturacağız. Oyuncularımız Ercan Seval, Ali Aras, Yaprak Kutlu, Zehra Dursun Üstün oyunlarımızda görev alıyor. Bu güzel projeye desteklerinden ötürü belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Çok faydalı olacağını düşündüğümüz tiyatro oyunlarının sürdürülebilirliğini amaçlıyoruz" diye konuştu.



BAŞKAN ORHAN; KÜLTÜREL VE SANATSAL PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK



İlki Selçuklu mahallesinde bulunan 23 Nisan İlkokulu'nda yapıldığı tiyatro oyununu çocuklarla beraber izleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, oyun süresince çocuklarda gözlemledikleri mutluluğa katkı vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Orhan, Aziziye Belediyesi olarak bu zamana eğitime verdikleri katkıların artarak devam ettireceklerinin de altını çizdi. Eğitime katkı anlamında kendilerine gelecek projelere de olumlu baktıklarını anlatan Başkan Orhan, "Yerel yönetimlerde şehirlere yatırımlar mutlaka var olacaktır. Fakat insana yatırım anlamında yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızın kültürel ve sanatsal gelişimine yön verecek böylesi projeleri bizzat desteklemek arzusundayız. Karne hediyemiz olarak görecekleri bu tarz uygulamalarımız devam edecektir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA