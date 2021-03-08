Aziziye'de karanfilli 8 Mart sürprizi
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Aziziye'de karanfilli 8 Mart sürprizi

08.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:55
Aziziye'de karanfilli 8 Mart sürprizi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birbirinden renkli etkinliklerle kutladı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. Başkan Orhan, haftanın ilk gününe Aziziye Belediyesi'nin bayan çalışanlarına karanfil sürprizi yaparak başlarken, ardından ilçedeki aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti, sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri bununla da sınırlı kalmadı. Orhan, Aziziye Halk Eğitim Merkezi'nde mesleki eğitim alan bayan kursiyerleri ise, adeta karanfil yağmuruna tuttu. Kursiyerleri sınıf ve atölyelerinde ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Kadınlarımız, bizim için yılın bir günü değil, her gününde değerli" mesajını verdi.

"Kadınların rolü, gelişmişlik ölçüsüdür"

8 Mart etkinlikleri kapsamında okul öncesi eğitim veren kurumları da ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Orhan, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kadınların toplumdaki yerine ve önemine vurgu yaptı. Kadınların toplumsal yaşamda edindikleri rolün, o toplumun gelişmişlik ve nitelik ölçüsü anlamına geleceğini dile getiren Başkan Muhammed Cevdet Orhan, "Kadınlara hürmetin, sevginin, saygının, şefkatin ve muhabbetin hangi anlama geldiğini merak edenler, binlerce yıllık medeniyet tarihimize bakabilirler" ifadesini kullandı.

Aziziye Belediyesi olarak; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir anlam kazandırmak adına çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Orhan, "Yılın bir günü değil, her gününde kadınlarımızın yanındayız" dedi. - ERZURUM

Aziziye'de karanfilli 8 Mart sürprizi
Aziziye'de karanfilli 8 Mart sürprizi
Aziziye'de karanfilli 8 Mart sürprizi
Aziziye'de karanfilli 8 Mart sürprizi
Aziziye'de karanfilli 8 Mart sürprizi
Aziziye'de karanfilli 8 Mart sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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