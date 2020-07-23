Aziziye'de engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti Aziziye Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Aziziye Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan'ın bizzat talimatıyla belediye binası içerisinde oluşturulan kuaför salonu ilçe sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşlara hizmet veriyor.

Engellilik durumuna göre evlerde de bizzat hizmet veren kuaförler bu hizmetten hiçbir surette ücret almıyorlar. Yapılan çalışma vatandaşları memnun ederken, Başkan Orhan, 'Sosyal sorumluluk projesi' kapsamında ilçede 37 kayıtlı engelli ve kimsesiz vatandaşın bulunduğunu söyledi. Başkan Orhan, ruhsatlı ve belgeli kuaförlerle büyük bir ihtiyacın giderildiğine dikkat çekti. Bu vatandaşlara faaliyete geçirmiş oldukları kuaför salonunda, evlerinde ya da işyerlerinde talep ettikleri hizmetin bir ayda iki defa sağlandığına vurgu yapan Başkan Orhan, bu alanda önemli bir boşluğun doldurulduğunu dile getirdi.

Aziziye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kuaförlük birimi her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlandı. Bunun yanı sıra eğitimli personel tarafından kuaförlük hizmeti alacak ortam pandemi dolayısıyla hijyenik koşullar iki kat artırılarak dikkate alınmış durumda. Başkan Orhan, "Saç ve sakal tıraşı hizmetlerinin verildiği kuaförlük biriminin engelli vatandaşlarca memnuniyetle karşılandığını söylemek istiyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından daha önce tespit edilen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar tek tek evlerinde ziyaret edilerek saç ve sakalları tıraş ediyor. Bunların yanı sıra evinden çıkabilecek durumda olan vatandaşlarımız içinde kuaför salonumuzu hizmete açtık. Sağlık ve hijyen açısından sürekli temizliği yapılan salonumuz ile büyük bir eksikliği giderdiğimiz kanaatindeyiz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA